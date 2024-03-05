Британия сняла санкции с миллиардера, отказавшегося от гражданства России

Игорь Макаров тасс

Великобритания исключила из санкционного списка российского миллиардера, основателя российской газовой компании "Итера" Игоря Макарова, который в прошлом году отказался от российского гражданства в пользу подданства Кипра.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что действующая компания Макарова "Арети" больше не работает в российском энергетическом секторе. Других подробностей принятого решения не приводится.

В 2022 году британское правительство заявило, что миллиардер поддерживает или получает значительную выгоду от российского правительства и действует в сфере стратегической для Москвы важности. Вместе с ним под санкции попали российские девелоперы Рик Нисанов и Зарах Илиев, и основатель Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов.

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В 2023 году Макаров отказался от российского гражданства - теперь он гражданин Кипра. На сайте британского правительства он указан как уроженец Туркменистана.

Состояние Макарова журнал Forbes оценивает в 2,2 миллиарда долларов.

Это не первый случай, когда Великобритания отменила ограничения против россиянина. Летом 2023 года санкции сняли с экс-владельца "Тинькофф Банка" Олега Тинькова, а также бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса.

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Тиньков попал под санкции королевства после начала полномасштабной войны в Украине - в марте 2022 года. Хасис попал в черный список 24 марта 2022 года, хотя он покинул банк и эмигрировал в США за несколько дней до начала войны, добавляет The Moscow Times.

Экономическая правда