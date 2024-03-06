В Минэнерго исключили возможность продолжения транзита газа из России

Министр энергетики Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые бы позволили российскому газу продолжать поставляться через Украину после окончания текущего транзитного соглашения в конце года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что ЕC и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка оптимистично смотрят на возможность частных соглашений по доставке топлива в торговый блок.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 марта отрицал этот вариант.

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"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", - сказал он.

"Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, это одна ситуация, но я не вижу такой ситуации", - сказал Галущенко.

Вместо того, чтобы продолжать покупать российский газ, глава Минэнерго призвал больше европейских стран хранить топливо в подземных хранилищах Украины.

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Украина может предложить хранить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, которое транзитом проходило через Украину в прошлом году.

"Я считаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем прожить без российского газа", - добавил министр.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия не намерена контактировать с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, зато будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.