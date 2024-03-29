Новый продукт для бизнеса от банка "Пивденный" – тендерная гарантия за два часа

Украинские компании, участвующие в тендерах, теперь могут получить тендерные гарантии в банке "Пивденный" по упрощенной процедуре и в максимально короткие сроки.

Потенциальные клиенты банка могут рассчитывать на получение решения по гарантии за два часа, оформление происходит в течение двух дней. Для имеющихся клиентов срок оформления – один день. Для этого необходимо только заполнить анкету и предоставить в банк информацию о структуре собственности.

Стоимость гарантии минимальна и составляет фиксированные 0,75 % от суммы гарантии, которую клиент оплачивает один раз за весь срок пользования.

Воспользоваться гарантией могут юридические лица, участвующие в тендерах, вне зависимости от отрасли.

"Тендерные гарантии – востребованный продукт для бизнеса, ведь только по данным Prozorro в 2023 году объем закупок вырос до 813 млрд грн по сравнению с 525 млрд грн в 2022 году. Это означает, что бизнес работает и двигает экономику, несмотря на условия военного времени. Мы видим запрос от клиентов на получение тендерных гарантий, поэтому разработали максимально удобные и прозрачные условия их получения в нашем банке. "Пивденный" имеет широкий опыт обслуживания компаний, специализирующихся на выполнении государственных заказов, в том числе в сфере оборонного заказа", – отмечает директор департамента корпоративного бизнеса, член правления банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

Справка:

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" шестой год подряд входит в категорию системно важных банков.

Уже 30 лет "Пивденный" специализируется на обслуживании в сегменте крупного и среднего корпоративного бизнеса и фокусируется на продуктах финансирования, комплексном обслуживании внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях по управлению денежными средствами предприятий и их собственников.