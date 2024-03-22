Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна из России и Беларуси, пытаясь ограничить доходы Москвы и ее союзника и успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против дешевого импорта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Комиссия заявила, что тарифы были разработаны, чтобы предотвратить риск дестабилизации рынка ЕС из-за этого зерна, ограничить возможности России финансировать свою войну в Украине и ограничить продажу зерна, украденного в Украине.

Транзит зерна через блок в другие страны все еще будет разрешен, чтобы не нарушать глобальные поставки, заявила Комиссия.

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Ранее на этой неделе трейдеры заявили, что российские и белорусские поставки в блок являются низкими, конечно, по сравнению с поставками из Украины, и что введение тарифов было в значительной степени символическим.

Однако Комиссия заявила, что существует риск увеличения импорта, учитывая, что общий российский экспорт пшеницы вырос до 50 млн. тонн с более привычных 35 млн. тонн.

Тарифы составят 95 евро (102,76 доллара) за тонну для зерновых и 50% для масличных культур. Они будут применены после одобрения правительствами стран ЕС.

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Предложение поступило в то время, когда лидеры Европейского Союза обсуждали ответ ЕС на жалобы фермеров относительно экологических норм и приостановления действия тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после вторжения России в 2022 году.