Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна из России и Беларуси
Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна из России и Беларуси, пытаясь ограничить доходы Москвы и ее союзника и успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против дешевого импорта.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Комиссия заявила, что тарифы были разработаны, чтобы предотвратить риск дестабилизации рынка ЕС из-за этого зерна, ограничить возможности России финансировать свою войну в Украине и ограничить продажу зерна, украденного в Украине.
Транзит зерна через блок в другие страны все еще будет разрешен, чтобы не нарушать глобальные поставки, заявила Комиссия.
Ранее на этой неделе трейдеры заявили, что российские и белорусские поставки в блок являются низкими, конечно, по сравнению с поставками из Украины, и что введение тарифов было в значительной степени символическим.
Однако Комиссия заявила, что существует риск увеличения импорта, учитывая, что общий российский экспорт пшеницы вырос до 50 млн. тонн с более привычных 35 млн. тонн.
Тарифы составят 95 евро (102,76 доллара) за тонну для зерновых и 50% для масличных культур. Они будут применены после одобрения правительствами стран ЕС.
Предложение поступило в то время, когда лидеры Европейского Союза обсуждали ответ ЕС на жалобы фермеров относительно экологических норм и приостановления действия тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после вторжения России в 2022 году.