Європейська комісія запропонувала ввести тарифи на імпорт зерна з Росії та Білорусі, намагаючись обмежити доходи Москви та її союзника і заспокоїти фермерів, які місяцями протестували проти дешевого імпорту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Комісія заявила, що тарифи були розроблені, щоб запобігти ризику дестабілізації ринку ЄС через це зерно, обмежити можливості Росії фінансувати свою війну в Україні та обмежити продаж зерна, вкраденого в Україні.

Транзит зерна через блок до інших країн все ще буде дозволений, щоб не порушувати глобальні поставки, заявила Комісія.

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Раніше на цьому тижні трейдери заявили, що російські та білоруські поставки до блоку є низькими, звичайно, порівняно з поставками з України, і що введення тарифів було значною мірою символічним.

Однак Комісія заявила, що існує ризик збільшення імпорту, враховуючи, що загальний російський експорт пшениці зріс до 50 млн тонн з більш звичних 35 млн тонн.

Тарифи становитимуть 95 євро (102,76 долара) за тонну для зернових і 50% для олійних культур. Вони будуть застосовані після схвалення урядами країн ЄС.

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Пропозиція надійшла в той час, коли лідери Європейського Союзу обговорювали відповідь ЄС на скарги фермерів щодо екологічних норм та призупинення дії тарифів на імпорт сільськогосподарської продукції з України після вторгнення Росії у 2022 році.