Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Беларуси

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Литвы на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

В обращении к еврокомиссарам, инициированном Литвой, содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение было эффективно реализовано на всей территории Евросоюза.

Министры также отметили важность внедрения мер, направленных на недопущение возможного украденного из Украины зерна на рынок ЕС.

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По словам министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, санкций ЕС против страны-агрессора недостаточно, поэтому нужны дополнительные меры для ограничения доступа российских товаров на рынок ЕС.

"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС пищевых продуктов происхождением из России и Беларуси...Пока Россия ведет жестокую незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Например, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро", – говорит литовский министр.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии отмечают, что Россия использует прибыль от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной. Эти средства идут на производство ракет, беспилотников и другого оружия, которое используется для уничтожения гражданской инфраструктуры, жилых домов и людей.

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Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси – это должно стать первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.

Европейская правда