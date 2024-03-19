Экспорт зерна переориентировался на порты Большой Одессы - УЗ

Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг, в направлении морских портов Большой Одессы.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

Говорится, что по состоянию на 18 марта очередь вагонов с зерном в направлении Измаила выросла на 30,56% - до 705 вагонов. А на западных границах фиксируют незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов, например, на границах с Польшей, Словакией, Венгрией. В то же время уменьшение - на границе с Румынией.

Ткачев также пояснил, что сейчас передаче грузов на сухопутных переходах ничего не мешает, пограничные железнодорожные переходы работают в штатном режиме.

Реклама:

Среди прочего, показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы в течение марта колеблется в диапазоне 1000-1540 вагонов в сутки. За сутки в среднем выгружают 104 вагона, и за неделю среднесуточный показатель увеличился на 10,64%.

Читайте еще:

И на реке, и на море. Украина возвращает контейнерные перевозки судами. Что это значит для экономики?

Реклама:

Александр Кубраков: Польша признает, что наша аграрная продукция им не мешает.

Напомним:

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить ожесточенный политический спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Потенциальный урожай в 2024 году оценивают на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года составил 82,6 млн тонн.

Экономическая правда.