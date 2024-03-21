Все разделы
Укр / Рус

Соляные рудники Соледара в Minecraft: United24 и Endorah запускают игру Minesalt

Четверг, 21 марта 2024, 16:50 - Артур Крыжный
 
United24

UNITED24 и Endorah презентуют игру на базе Minecraft, воспроизводящей соляные копи украинского Соледара.

Об этом сообщает пресс-служба United24.

"Удивительные соляные рудники украинского Соледара отныне во вселенной Minecraft! UNITED24 и Endorah презентуют Minesalt — игру на базе Minecraft, которая воспроизводит место крупнейшей соледобычи в Европе. 16 локаций, 500 километров тоннелей, множество интересных историй и 140 кристаллов", – говорится в сообщении.

С февраля 2023 года Соледар оккупирован Россией. Цель проекта – напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, разрушенной россиянами.

Реклама:
технології
Реклама:
Материалы по теме
В киберзащите половины роскомпаний образовалась "дыра" после бегства 30% айтишников 21 марта 2024, 14:30
Изменение игры: как GenAI трансформирует розничную торговлю 21 марта 2024, 08:16
OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5 20 марта 2024, 17:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте