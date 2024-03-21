Соляные рудники Соледара в Minecraft: United24 и Endorah запускают игру Minesalt

United24

UNITED24 и Endorah презентуют игру на базе Minecraft, воспроизводящей соляные копи украинского Соледара.

Об этом сообщает пресс-служба United24.

"Удивительные соляные рудники украинского Соледара отныне во вселенной Minecraft! UNITED24 и Endorah презентуют Minesalt — игру на базе Minecraft, которая воспроизводит место крупнейшей соледобычи в Европе. 16 локаций, 500 километров тоннелей, множество интересных историй и 140 кристаллов", – говорится в сообщении.

С февраля 2023 года Соледар оккупирован Россией. Цель проекта – напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, разрушенной россиянами.

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