Cоляні копальні Соледара у Minecraft: United24 та Endorah запускають гру Minesalt

United24

UNITED24 та Endorah презентують гру на базі Minecraft, яка відтворює соляні копальні українського Соледара.

Про це повідомляє пресслужба United24.

"Дивовижні соляні копальні українського Соледара відтепер у всесвіті Minecraft! UNITED24 та Endorah презентують Minesalt — гру на базі Minecraft, яка відтворює місце найбільшого солевидобутку в Європі. 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч цікавих історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці", - йдеться у повідомленні.

З лютого 2023 року Соледар окупований Росією. Мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни.

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