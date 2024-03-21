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Cоляні копальні Соледара у Minecraft: United24 та Endorah запускають гру Minesalt

Четвер, 21 березня 2024, 16:50 - Артур Крижний
 
United24

UNITED24 та Endorah презентують гру на базі Minecraft, яка відтворює соляні копальні українського Соледара.

Про це повідомляє пресслужба United24.

"Дивовижні соляні копальні українського Соледара відтепер у всесвіті Minecraft! UNITED24 та Endorah презентують Minesalt — гру на базі Minecraft, яка відтворює місце найбільшого солевидобутку в Європі. 16 локацій, 500 кілометрів тунелів, безліч цікавих історій та 140 кристалів, які мають зібрати гравці", - йдеться у повідомленні.

З лютого 2023 року Соледар окупований Росією. Мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни.

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