OpenAI готовится к выпуску новой модели ИИ GPT-5

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Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готовится выпустить в ближайшие месяцы следующую версию модели генеративного искусственного интеллекта GPT-5.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

По словам двух источников, компания планирует выпустить GPT-5 где-то в середине года, вероятно, летом.

По словам другого знакомого с процессом собеседника, некоторые корпоративные клиенты недавно получили демо-версии последней модели и связанных с ней усовершенствований инструмента ChatGPT.

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"Она действительно хороша, даже существенно лучше", - поделился один генеральный директор, который недавно увидел версию GPT-5.

Он добавил, что OpenAI продемонстрировала новую модель со сценариями использования и данными, уникальными для его компании.

По его словам, также компания упомянула о других, еще не реализованных возможностях модели, включая возможность вызывать ИИ-агентов для автономного выполнения задач, разрабатываемых OpenAI.

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Зато даты выпуска новой модели компания еще не имеет.

Кроме этого, по словам еще одного источника, OpenAI все еще обучает GPT-5. После окончания обучения модель будет проверена на безопасность внутри компании, а затем попадет в "красную команду" - процесс, в ходе которого сотрудники и, как правило, группа сторонних специалистов бросают вызов инструменту различными способами, чтобы найти проблемы, прежде чем он станет доступным для всех.

Напоминаем:

Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI, вероятно, тратит более полумиллиона киловатт-часов электроэнергии, чтобы ответить на около 200 миллионов запросов в день.