Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 миллиона долларов на поддержку Украины
Белый дом 11 марта опубликовал бюджетное предложение на 2025 финансовый год, которое предусматривает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля и в частности 482 миллиона долларов на помощь Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Государственном департаменте.
Из 482 миллионов долларов большинство – 250 миллионов – будут направлены "на экономическую помощь и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и добропорядочности выборов".
Еще 95 миллионов долларов будут выделены на программу финансирования зарубежных военных операций (FMF) Государственного департамента США, 71 миллион – на программы в сфере здравоохранения, и 66 миллионов – на "другие виды помощи по безопасности", в частности гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.
Остальное финансирование в 1,5 миллиарда долларов будет направлено на противодействие злонамеренному влиянию России и Китая в Европе, Евразии и Центральной Азии.
В частности речь идет об укреплении устойчивости союзников и партнеров США, продвижение демократических реформ, противодействие российской дезинформации, улучшение доступа граждан к беспристрастным СМИ, укрепление энергетической и кибербезопасности, а также стабилизация экономик, пострадавших от войны в Украине.
Как отмечает Госдеп, средства на поддержку Украины, которые содержатся в бюджетном запросе президента США Джо Байдена, дополняют ассигнования на национальную безопасность – где, как известно, предусмотрены более 61 миллиарда долларов на военную, финансовую и другую помощь Киеву.
Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи.