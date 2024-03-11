Трамп пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп пообещал не предоставлять Украине финансовую помощь в случае возвращения в Белый дом.

Как пишет "Европейская правда", об этом венгерский премьер заявил в интервью М1, которое приводит Magyar Nemzet.

"Он имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не сможет воевать собственными силами", – сказал он.

Орбан считает, что если США не будут давать денег, то Европа не сможет предоставлять Украине достаточное финансирование "и тогда война закончится".

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По его словам, Трамп имеет "достаточно детальные планы" относительно того, как закончить войну РФ против Украины, и они совпадают с интересами Венгрии.

Однако венгерский лидер добавил, что "не уполномочен" рассказывать о планах Трампа.

Ранее Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

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После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше". Трамп также выдал порцию комплиментов Орбану, назвав его "фантастическим лидером".

Европейская правда