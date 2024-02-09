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Бразилия и Турция увеличили поставки российского дизтоплива

Пятница, 9 февраля 2024, 14:15 - Экономическая правда

За неделю с 29 января по 4 февраля объемы поставок российских газойлей и дизтоплива (ДТ) в порты других стран выросли на 9% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 1,05 млн тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Бразилия, Турция и Тунис. На них приходится 72% поставок.

Объемы импорта российского дизтоплива и газойля в турецкие порты увеличились на 13%, с 246 тысяч тонн до 277 тысяч тонн. Тунис импортировал около 73 тысяч тонн горючего.

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Поступление российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросло на 26% и составило 408 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", в январе в Бразилию доставили 1,04 млн тонн дизтоплива и газойля, это ненамного меньше по сравнению с Турцией, куда в прошлом месяце прибыло 1,19 млн тонн.

Экономическая правда

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Бразилия Турция Россия дизтопливо
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