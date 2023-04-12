Россия резко увеличит экспорт дизтоплива в Бразилию в апреле – Argus

Ожидается, что импорт более дешевого дизтоплива из России в Бразилию в апреле резко возрастет, составив 53% от общего объема дизельного топлива, поставляемого в страну, по сравнению с 0,2% годом ранее.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство Argus, занимающееся мониторингом цен на сырьевые товары.

Оценка учитывает ожидаемые поставки российского дизельного топлива на 10-15 судах, которые обычно перевозят около 50 тыс кубометров, сообщила агентству Reuters на мероприятии в Сан-Паулу специалист по рынку дизельного топлива Argus Габриэль Морейра.

"Конкурировать сложно, российское дизельное топливо стоит ниже отпускной цены нефтеперерабатывающих заводов и ниже стоимости продукта, импортируемого из других стран", - сказала она.

Данные, собранные Argus, также указывают на то, что российский продукт отвоевывает долю рынка у американского дизельного топлива, на которое традиционно приходится большая часть импортируемого Бразилией продукта, закупающей около 30% своих потребностей за рубежом.

По словам председателя Бразильской ассоциации импортеров топлива Сержио Араужо, российское дизельное топливо поступает в Бразилию примерно на $0,20-0,30 за галлон дешевле, чем импорт из других стран.

По его словам, Россия расширяет экспорт дизельного топлива в Бразилию, несмотря на запреты на российский продукт со стороны Европы, которая была основным покупателем до того, как РФ начала вторжение в Украину в прошлом году.

Бразилия не имеет ограничений на импорт российского дизельного топлива, несмотря на широкие международные санкции. Однако некоторые компании все еще избегают возможности покупать российское топливо, опасаясь финансовых санкций, связанных с соблюдением правил.

В 2022 году в импорте дизельного топлива в Бразилию все еще доминировал американский продукт, который составлял 57,2% рынка, тогда как на Россию приходился лишь 1%, согласно правительственным данным, собранным Argus.

Экономическая правда