Бразилия опередила США и стала крупнейшим мировым экспортером кукурузы и сои

Bloomberg

Бразилия стала крупнейшим в мире экспортером кукурузы и сои, поскольку размер и качество урожая в США упали на фоне засухи.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом Бразилия близка к тому, чтобы потеснить США и стать крупнейшим мировым экспортером хлопка, поскольку Техас, крупнейший американский регион-производитель, страдает от жары и засухи.

Разница в экспорте хлопка из двух стран резко сокращается на фоне высокого сезона в Бразилии, добавляя волокно к растущему списку культур, где США теряют доминирование, пишет агентство.

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"Эта потеря станет еще одним ударом по американскому сельскому хозяйству. Бразилия стала крупнейшим экспортером кукурузы в сезоне 2023 года и лидером по экспорту сои десять лет назад. Россия и Европейский Союз обогнали США в экспорте пшеницы", - добавляет Bloomberg.

"Если урожай в США продолжит ухудшаться, то Бразилия может легко обогнать США, - сказал директор по управлению рисками в Plexus Cotton Ltd Питер Эгли.

"Они уже совпадают в основном в статистике. Я вижу, что Бразилия станет экспортером №1 в этом сезоне", - добавил он.

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США и Бразилия являются крупнейшими мировыми экспортерами хлопка, на долю которых приходится более половины мирового предложения. Ожидается, что США экспортируют 12,5 млн тюков в сезоне 2023-24, но эта оценка, вероятно, будет снижена, когда Министерство сельского хозяйства США обновит свой прогноз 12 сентября. Бразилия, по прогнозам, отгрузит 11,25 млн тюков.

Аналитики ожидают, что Министерство сельского хозяйства США снизит прогноз экспорта, поскольку засуха поразила урожай и снизила качество волокна. По словам вице-президента Price Futures Group Джека Сковилла, качество хлопка в США в последние годы было "не очень хорошим" из-за засухи, в то время как в Бразилии оно "очень хорошее" благодаря регулярным осадкам.

Экономическая правда