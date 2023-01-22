Бразилия и Аргентина планируют создать общую валюту - FT

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Бразилия и Аргентина собираются объявить о начале подготовительной работы над созданием общей валюты для экономического усиления региона.

Об этом сообщает Financial Times.

План создания общей валюты две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят на саммите в Буэнос-Айресе. Первоначальное внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать "сюр" (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса, подтвердил, что присоединиться к проекту также предложат другим странам региона.

По оценкам FT, валютный союз, который охватил бы всю Латинскую Америку, составил бы около 5% мирового ВВП. Для сравнения крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Напомним:

Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, ведь они хотят отстранить РФ от принятия решений.