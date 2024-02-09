Бразилія та Туреччина збільшили постачання російського дизпального

За тиждень з 29 січня по 4 лютого обсяги постачання російських газойлів та дизпалива (ДП) до портів інших країн зросли на 9% порівняно з попереднім тижнем, сягнувши 1,05 млн тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Так, найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Бразилія, Туреччина й Туніс. На них припадає 72% постачань.

Обсяги імпорту російського дизпального та газойлю до турецьких портів збільшились на 13%, з 246 тисяч тонн до 277 тисяч тонн. Туніс імпортував близько 73 тисяч тонн пального.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли 26% і становили 408 тис тонн. Всі вантажі були відправлені з балтійських портів.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", у січні в Бразилію доставили 1,04 млн тонн дизпального й газойлю, це ненабагато менше порівняно з Туреччиною, куди минулого місяця прибуло 1,19 млн тонн.

Економічна правда

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