Альтман шукає трильйони доларів на виробництво чипів і розширення можливостей ШІ – WSJ

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Гендиректор OpenAI Сем Альтман хоче збільшити потужності з виробництва чипів і розширити можливості для живлення ШІ - для цього він веде переговори з інвесторами, у тому числі з ОАЕ і на Волл-стріт, для проєкту, який можливо, потребуватиме до 7 трлн дол.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Гендиректор OpenAI веде переговори з інвесторами, в тому числі з урядом ОАЕ, щоб зібрати кошти на надзвичайно амбітну технологічну ініціативу, яка збільшить світові потужності з виробництва мікросхем, розширить їхні можливості для живлення ШІ і коштуватиме кілька трильйонів доларів", - пише газета з посиланням на джерела.

За словами одного з співрозмовників, для реалізації проєкту може знадобитися від 5 до 7 трильйонів доларів.

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Плани зі збору коштів, які стикаються зі значними перешкодами, спрямовані на вирішення проблем, що стримують зростання OpenAI, включаючи дефіцит дорогих ШІ-мікросхем, необхідних для навчання великих мовних моделей, що лежать в основі таких продуктів, як ChatGPT.

Альтман часто скаржився на те, що не вистачає таких чипів для забезпечення роботи OpenAI над загальним ШІ.

"Така сума інвестицій затьмарила б нинішній розмір світової напівпровідникової індустрії. Минулого року світові продажі мікросхем становили 527 млрд дол, і очікується, що до 2030 року вони зростуть до 1 трлн дол щорічно.

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Глобальні продажі обладнання для виробництва напівпровідників - дорогого устаткування, необхідного для роботи заводів з виробництва мікросхем - минулого року становили 100 мільярдів доларів, згідно з оцінкою галузевої групи SEMI", - йдеться у статті.

Суми, про які говорив Альтман, також будуть надзвичайно великими за стандартами корпоративного залучення коштів - більшими, ніж державний борг деяких великих світових економік, і більшими, ніж гігантські суверенні фонди.

Реалізація амбіцій Альтмана щодо чипів та інших сфер, необхідних для підтримки ШІ, вимагатиме переконання складної, розгалуженої мережі спонсорів, галузевих партнерів та урядів, включаючи отримання згоди США, для яких напівпровідникова промисловість є стратегічним пріоритетом.

За словами джерел WSJ, Альтман зустрівся з міністром торгівлі Джиною Раймондо і обговорив цю ініціативу.

У рамках переговорів Альтман пропонує партнерство між OpenAI, різними інвесторами, виробниками мікросхем і постачальниками електроенергії, які разом вкладуть гроші в будівництво заводів.

OpenAI погодився б стати важливим клієнтом нових заводів. За словами одного з учасників переговорів, значна частина зусиль може бути профінансована за рахунок кредитів.

Обговорення знаходяться на ранній стадії, повний список потенційних інвесторів невідомий, зусилля можуть розтягнутися на роки і, в кінцевому підсумку, можуть не увінчатися успіхом.

Економічна правда