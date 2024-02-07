Разработчик программного обеспечения SAP прекращает доступ к услугам российским клиентам

Немецкий разработчик программного обеспечения и поставщик услуг консалтинга SAP предупредила, что с 20 марта закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам.

Об этом пишет российское издание РБК.

Отмечается, что это последний этап выхода компании из страны, причем крупные российские компании продолжают пользоваться ее решениями.

Российская дочерняя компания SAP - САП СНГ - отправила своим клиентам письма о том, что с 20 марта 2024 года SAP прекратит доступ клиентов из России к своим облачным услугам. Соответствующее сообщение она получила от материнской компании в связи с необходимостью выполнения обязательных ею ограничений.

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В письме компания просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать потери. Также она выразила готовность "без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги".

SAP является крупнейшим в мире поставщиком программных решений для бизнеса: систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и других.

Услугами SAP в России пользовались около 1,5 тысячи крупных клиентов: государственные и финансовые организации, компании в секторе торговли, логистики, промышленности. В том числе "Российские железные дороги", "Аэрофлот", "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк", X5 Group, "М.Видео-Эльдорадо", "Черкизово", почти все нефтегазовые, химические и металлургические компании.

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SAP приостановила продажу своей продукции в России и Беларуси сразу после большой войны, а в апреле 2022 года объявила о решении прекратить работу в России, где компания работала с 1992 года.

Экономическая правда