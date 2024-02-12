Курс валют на 12 февраля: гривня ослабла к доллару и евро

12 февраля официальный курс гривни ослаб против доллара и евро, курсы в банках отреагировали аналогично.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,33 - 38,14 грн против котировок в 37,15 - 38,13 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,32 - 41,55 грн против курса 41,21 - 41,49 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,6234 грн, евро - 40,5129 грн (9 февраля доллар - 37,5707 грн, евро - 40,4129 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,6 - 38,1 грн (курс на 9 февраля - 37,6 - 38,05 грн);

Евро - 40,63 - 41,35 грн (курс на 9 февраля - 40,6 - 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,45 - 38,05 грн;

Ощадбанк - 37,65 - 38,10 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде - 37,95 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,01 грн.

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