Курс валют на 5 февраля: гривна укрепилась по отношению к доллару и евро
5 февраля гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке".
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,09 – 38,01 грн против котировок в 37,07 – 38,16 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 41,19 – 41,51 грн против курса 41,39 – 41,64 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 37,5698 грн, евро – 40,8797 грн (накануне доллар – 37,6047 грн, евро – 40,6695 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 37,55 – 38,1 грн (курс на 2 февраля – 37,6 – 38,19 грн);
- Евро – 40,75 – 41,6 грн (курс на 2 февраля – 40,8 – 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;
- Ощадбанк – 37,55 – 38,05 грн;
- Укрэксимбанк – 37,4 – 38,1 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде – 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,01 грн.
Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году
Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.