Курс валют на 5 февраля: гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

5 февраля гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,09 – 38,01 грн против котировок в 37,07 – 38,16 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,19 – 41,51 грн против курса 41,39 – 41,64 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,5698 грн, евро – 40,8797 грн (накануне доллар – 37,6047 грн, евро – 40,6695 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 37,55 – 38,1 грн (курс на 2 февраля – 37,6 – 38,19 грн);

Евро – 40,75 – 41,6 грн (курс на 2 февраля – 40,8 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,55 – 38,05 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 – 38,1 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде – 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,01 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.