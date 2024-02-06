Курс валют на 6 февраля: гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

фото: нбу

6 февраля гривня продолжила укрепляться по отношению к доллару и евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 9:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,56 – 38,00 грн против котировок в 37,09 – 38,01 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 41,07 - 41,29 грн против курса 41,19 - 41,51 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,5544 грн, евро – 40,3747 грн (накануне доллар – 37,5698 грн, евро – 40,8797 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,05 грн (курс на 5 февраля – 37,55 – 38,1 грн);

Евро – 40,7 – 41,4 грн (курс на 5 февраля – 40,75 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,55 – 38,05 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 – 38,1 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде – 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,01 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.