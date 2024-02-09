Курс валют на 9 февраля: сколько стоят доллар и евро
9 февраля гривна несколько ослабла по отношению к доллару как на "черном рынке" так и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 9:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,73 – 38,02 грн против котировок в 37,41 – 38,00 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 41,14 - 41,30 грн против курса 41,14 - 41,30 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 37,5707 грн, евро – 40,4129 грн (накануне доллар – 37,5937 грн, евро – 40,5035 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,6 – 38,05 грн (курс на 8 февраля – 37,58 – 38,05 грн);
- Евро – 40,6 – 41,3 грн (курс на 8 февраля – 40,55 – 41,25 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;
- Ощадбанк – 37,55 – 38,0 грн;
- Укрэксимбанк – 37,35 – 38,05 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,02 грн за доллар, в Ощаде – 37,95 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,01 грн.
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Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.