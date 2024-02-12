Курс валют на 12 лютого: гривня ослабла до долара та євро

12 лютого офіційний курс гривні ослаб проти долара та євро, курси в банках відреагували аналогічно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,33 – 38,14 грн проти котирувань у 37,15 – 38,13 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,32 – 41,55 грн проти курсу 41,21 – 41,49 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,6234 грн, євро – 40,5129 грн (9 лютого долар – 37,5707 грн, євро – 40,4129 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,6 - 38,1 грн (курс на 9 лютого – 37,6 - 38,05 грн);

Євро – 40,63 - 41,35 грн (курс на 9 лютого – 40,6 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,45 – 38,05 грн;

Ощадбанк – 37,65 - 38,10 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 38,15 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,02 грн за долар, в Ощаді – 37,95 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,01 грн.

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