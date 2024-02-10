Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини-Медика"
Суббота, 10 февраля 2024, 13:48 -
Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" 10 февраля утром.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своей странице в Telegram.
В ГПСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокирования границы в 11:30.
На въезд в Украину ожидают 220 грузовиков.
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Ранее в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.
Напомним:
9 февраля из-за акции протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".
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