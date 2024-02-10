Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Шегини-Медика"

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Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" 10 февраля утром.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на своей странице в Telegram.

В ГПСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокирования границы в 11:30.

На въезд в Украину ожидают 220 грузовиков.

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Ранее в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.

Напомним:

9 февраля из-за акции протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

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