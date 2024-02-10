Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика"
Субота, 10 лютого 2024, 13:48 -
Польські фермери закінчили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика" 10 лютого вранці.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своїй сторінці у Telegram.
В ДПСУ зазначають, що польські прикордонники передали інформацію про завершення блокування кордону о 11:30.
На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок.
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Раніше в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що на кордоні з Польщею на трьох пунктах пропуску перебувають близько 1300 автомобілів.
Нагадаємо:
9 лютого через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через пункти пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".
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