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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика"

Субота, 10 лютого 2024, 13:48 - Економічна правда
 
GETTY IMAGES

Польські фермери закінчили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика" 10 лютого вранці.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своїй сторінці у Telegram.

В ДПСУ зазначають, що польські прикордонники передали інформацію про завершення блокування кордону о 11:30.

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. 

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Раніше в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що на кордоні з Польщею на трьох пунктах пропуску перебувають близько 1300 автомобілів. 

Нагадаємо:

9 лютого через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через пункти пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

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