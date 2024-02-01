Deutsche Bank объявил о сокращении 3500 рабочих мест

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Немецкий Deutsche Bank объявил, что сократит 3500 рабочих мест с целью уменьшения расходов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора банка Кристиана Шьюинга.

По данным агентства, это эквивалентно примерно 4% от общего количества сотрудников компании, увольнения в основном коснутся сотрудников бэк-офиса. Всего в банке работают около 90 тыс сотрудников.

Как отмечает The Wall Street Journal, это не первый раз, когда Deutsche Bank сокращает штат.

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По данным газеты, в период с 2015 по 2021 год численность штата постепенно сократилась со 100 тыс человек до 83 тыс, но с тех пор снова превысила 90 тыс. Как пояснил Шьюинг, чьи слова приводит газета, новая волна сокращений должна будет завершиться к 2025 году.

В то же время Шьюинг заявил, что банк намерен выкупить акции на сумму 675 млн евро, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом, и выплатить дивиденды на 1,2 млрд евро.

Таким образом, в этом году банк намерен выплатить держателям акций по 0,45 евро на ценную бумагу. Эти операции Deutsche Bank рассчитывает провести в первом полугодии 2024 года.

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Банк также нацелен на увеличение дивидендов в 2025 году до 1 евро на акцию, говорится в отчете.

Экномическая правда