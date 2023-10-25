В Deutsche Bank не исключают конфискации активов в России

reuters

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank предположил, что его активы в России могут быть конфискованы, если суд удовлетворит иск "дочки" "Газпрома".

Об этом пишет Frank Media со ссылкой на отчетность банка.

В Deutsche Bank признали, что не могут погасить долг перед дочкой "Газпрома" - компанией "Русхимальянс".

Отмечается, что долг образовался из-за непогашенного авансового платежа, который, как отмечается в отчетности, "банк не может выполнить из-за санкций ЕС против России".

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При этом российский суд не признает санкции ЕС основанием для отказа, а у группы есть активы в России, "которые могут быть конфискованы, если иск будет удовлетворен и выполнен".

В отчетности говорится, что в третьем квартале 2023 года Deutsche зарезервировал 258 миллионов евро и "соответствующий актив по возмещению убытков", но группа не раскрывает его название. Однако банк признал, что расходы по резервам "компенсируются признанием этого актива".

"Русхимальянс" в июне 2023 года подала два иска против двух немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank на 31 млрд рублей.

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С Deutsche Bank она пытается взыскать 100%-ную долю участия Deutsche Bank AG в ООО "Дойче Банк" (российское подразделение Deutsche Bank) и ООО "Технологический центр Дойче Банка" (компания, которая создает программное обеспечение и инновационные решения для инвестиционного банкинга).

"Дочка" "Газпрома" требует от Deutsche Bank AG более 238 млн евро за выплаты по банковской гарантии и неустойки за просрочку этих выплат.

В ответ на это Deutsche Bank получил право на "анти-исковой запрет" на основании того, что российский иск "Русхимальянс" был подан с нарушением арбитражного соглашения", - пишет Frank Media.

В отчетности Deutsche Bank также сообщил, что продолжил сокращать риски, связанные с Россией.

Если в конце июня 2023 года группа оценивала их на сумму 1,4 млрд евро, то на конец сентября 2023 года - уже на 1,3 млрд евро. При этом половина этих средств - 600 млн евро - приходится на рублевые депозиты в Центробанке РФ.

Напомним:

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия присвоила часть акций клиентов Deutsche Bank.

Экономическая правда