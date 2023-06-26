Deutsche Bank сообщил инвесторам об исчезновении части их российских акций – СМИ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям, подчеркнув проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, пытаясь вернуть инвестиции в компании РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на записку банка от 9 июня.

Deutsche Bank сообщил, что обнаружил дефицит акций, которые обеспечивают депозитарные расписки (ДР), выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции хранились в России в другом банке-депозитарии.

В циркуляре Deutsche объяснил дефицит решением Москвы разрешить инвесторам конвертировать часть ДР в местные акции. Конвертация была проведена без "участия или надзора" немецкого банка, и Deutsche не смог согласовать акции компании с депозитарными расписками.

"Это первый крупный банк, который официально уведомил держателей депозитарных расписок о том, что они могут получить в собственность не все акции, на которые имеют право", - рассказали Reuters два источника, консультирующие инвесторов, продолжающих держать российские ДР.

Пострадали акции авиакомпании "Аэрофлот", строительной компании "Группа ЛСР", горно-металлургической компании "Мечел" и Новолипецкого металлургического комбината (NLMK.MM), добавляет издание.

"Мечел" отказался от комментариев, а остальные компании не сразу ответили на запрос Reuters.

"Западные санкции и российские контрмеры поставили под угрозу активы, которыми владеют граждане и компании по обе стороны политического раскола. Москва также требует 10% взноса в федеральный бюджет, который Вашингтон называет "налогом на выезд".

Кремль также взял активы под временный контроль, захватив в апреле российские дочерние компании двух европейских энергетических компаний, что подчеркивает стратегию уменьшения иностранного влияния на компании, критические к его экономическим и политическим интересам", - добавляет издание.

Значительное количество инвесторов, начиная от небольших хедж-фондов и заканчивая крупными глобальными компаниями по управлению активами, все еще держат депозитарные расписки, сообщают источники среди инвесторов.

Большинство инвесторов снизили стоимость российских активов до нуля, но некоторые все еще надеются на восстановление их стоимости.

Deutsche Bank теперь позволяет инвесторам обменивать ДР на акции в рамках своих планов выхода из российского бизнеса, сообщил один из источников.

Юристы и другие консультанты описали процесс конвертации как "полный хаос".

Экономическая правда