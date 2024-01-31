Avast заблокировал доступ к своим антивирусам в РФ - РосСМИ
Чешский разработчик программного обеспечения компания Avast заблокировала доступ к своим продуктам для пользователей на территории России.
Об этом сообщает портал comss.ru.
Отмечается, что полный уход компании с российского рынка стал заметным 29 января, когда пользователи начали сообщать о том, что мобильные приложения и антивирусы Avast для ПК, включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, перестали функционировать на территории России.
Пользователи, которые пытались воспользоваться антивирусом, получали сообщение о том, что продукт компании не поддерживается в данном регионе.
Аналогичные сообщения приходили при попытке установить AVG AntiVirus FREE и AVG AntiVirus FREE для Android и других приложений AVG.
Напомним:
Чешский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности Avast "в поддержку украинского народа" приостанавливает деятельность в России и Белорпухе.