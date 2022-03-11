Розробник антивірусів Avast призупиняє свій бізнес у РФ та Білорусі

Чеський розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки Avast "на підтримку українського народу" призупиняє діяльність у Росії та Білорпусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Будь-який військовий конфлікт – це перш за все людське лихо. Avast має співробітників як в Україні, так і в Росії і активно працює над їх захистом і підтримкою.

Ми продовжуємо виплачувати їм повну заробітну плату та допомогли в тимчасовому переїзді на прохання деяких сімей, які перебували в зонах підвищеного ризику", - кажуть в Avast.

"Як компанія, ми глибоко віримо у важливість захисту цифрової свободи та забезпечення права кожного на безпечний та приватний доступ до Інтернету. Ця мета спонукає нас покращувати Інтернет, розширювати можливості всіх онлайн-громадян через більш справедливий, більш справедливий цифровий світ. Ми в жаху з приводу агресії Росії проти України, де життя і засоби до існування невинних людей знаходяться під серйозною загрозою, і де всі свободи зазнали удару", - додали в компанії.

"Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів з Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах", - заявляє Avast.

"Наш бізнес, який приносить близько 2,5 мільйона доларів США податку з продажу щороку лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні", - наголосили в компанії.

Avast додав, що в Україні підтримує та розширює пропозиції своїх продуктів.

"Ми безкоштовно надаємо користувачам-платникам розширення їхніх ліцензій. Користувачі наших безкоштовних продуктів тепер також можуть безкоштовно отримати наші продукти преміум-класу.

З огляду на поширення дезінформації, підтримка доступу українців до безпечного, необмеженого інтернет-з’єднання для отримання та обміну точною інформацією про конфлікт є надзвичайно важливою", - резюмували в компанії.

Економічна правда