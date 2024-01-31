Avast заблокував доступ до своїх антивірусів у РФ – РосЗМІ

Чеський розробник програмного забезпечення компанія Avast заблокувала доступ до своїх продуктів для користувачів на території Росії.

Про це повідомляє портал comss.ru.

Зазначається, що повний відхід компанії з російського ринку став помітним 29 січня, коли користувачі почали повідомляти про те, що мобільні додатки та антивіруси Avast для ПК, включно з Avast Mobile Security для Android і Avast Free Antivirus, перестали функціонувати на території Росії.

Користувачі, які намагались скористатись антивірусом, отримували повідомлення про те, що продукт компанії не підтримується в даному регіоні.

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Аналогічні повідомлення приходили при намаганні встановити AVG AntiVirus FREE і AVG AntiVirus FREE для Android та інших додатків AVG.

Нагадаємо:

Чеський розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки Avast "на підтримку українського народу" призупиняє діяльність у Росії та Білорпусі.

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