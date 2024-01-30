Украина и Бельгия планируют совместно производить вооружение

Украина и Бельгия подписали меморандум, который призван дать импульс развитию двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Украины.

Меморандум определяет намерения вводить совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности, заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создание совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это является одним из наших приоритетов", – сказал он.

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По его словам, речь идет о планах по совместному производству определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

Кроме того, говорится в пресс-релизе, предполагается реализация других мероприятий, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.

"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", – отметил Гаврилюк.

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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с бельгийской коллегой Людивин Дедондер сообщил, что Бельгия в этом году выделит 611 миллионов евро военной помощи Украине.

Осенью прошлого года Бельгия объявила, что отправит в Украину несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.

Напомним, начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман считает, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.

Европейская правда