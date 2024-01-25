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Из-за непогоды в Украине обесточены 45 населенных пунктов – Минэнерго

Четверг, 25 января 2024, 10:42 - Анастасия Дячкина
 
фото: минэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 45 населенных пунктов в трех областях – Закарпатской, Львовской и Кировоградской.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На Закарпатье без электроснабжения 25 населенных пунктов (более 7,3 тысяч потребителей), на Львовщине – 17 населенных пунктов (1700 потребителей), в Кировоградской области – 400 потребителей в трех населенных пунктах", – говорится в сообщении.

В Харькове энергетики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов, произошедших 22 января. Напряжение подали на щитовые 6-ти пятиэтажных домов. Остаются обесточенными более 700 потребителей. Вопрос о подключении непосредственно квартир будет решаться с учетом технических требований для подключения.

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За прошедшие сутки в Харьковской области заживили почти 2 тысячи точек учета. На утро остаются обесточенными более 16,4 тысяч потребителей. Также есть информация об обстрелах ряда населенных пунктов – предварительно без напряжения осталось почти 2 тысячи потребителей.

Напомним:

Западные области Украины 25 января накроет непогода, ожидаются сложные погодные условия 1 (желтого) уровня опасности – в Минэнерго накануне заверили, что энергетики готовы к устранению последствий.

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энергетика электроэнергия Минэнергетики
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