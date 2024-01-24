Минэнерго предупредило о непогоде в западных областях

Западные области Украины 25 января накроет непогода, ожидаются сложные погодные условия 1 (желтого) уровня опасности - в Минэнерго уверяют, что энергетики готовы к устранению последствий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"По данным Гидрометцентра, 25 января в Винницкой и западных областях страны ожидаются сложные погодные условия 1 (желтого) уровня опасности. Порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с.

В Карпатах, кроме порывистого ветра скоростью 19 - 24 м/с, ожидается метель (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны.

"Все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут", - заверили в Минэнерго.

Экономическая правда

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