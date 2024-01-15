Фінляндія планує обмежити угоди з нерухомістю: занепокоєння викликають росіяни

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив про намір обмежити угоди з нерухомістю в республіці для осіб, які не з країн ЄС.

Про це він заявив виданню Uutissuomalainen.

"Фінляндія має намір посилити умови видачі дозволів на операції з нерухомістю особами і компаніями ззовні меж Євросоюзу та Європейської економічної зони загалом. Триває пошук юридичного обґрунтування цього рішення, яке ухвалюватимуть уже навесні", - сказав він.

За словами Хяккянена, обмеження означатимуть, наприклад, що в майбутньому суворіше контролюватиметься здача нерухомості в оренду і буде досліджена передісторія вже проданих об'єктів.

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Також, тепер усі покупці нерухомості, які не входять до Європейського Союзу (ЄС) або не входять до Європейської економічної зони, повинні отримати дозвіл на купівлю від Міністерства оборони.

Водночас радник міністра в Міністерстві оборони Ану Саллінен у коментарях фінським ЗМІ акцентував увагу винятково на угодах з нерухомістю, які здійснюють громадяни Росії.

Як повідомляє видання Yle, купівля нерухомості росіянами зросла на 64 відсотки у 2022 році порівняно з попереднім роком, незважаючи на різні обмеження, спрямовані проти росіян.

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Росіяни здійснили 298 угод із нерухомістю 2022 року, тоді як 2021 року їх було 182.

Востаннє подібний рівень таких операцій з нерухомістю спостерігався у Фінляндії 2014 року, коли громадянам Росії було продано 287 об'єктів нерухомості.