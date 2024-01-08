"єОселя": украинцы уже взяли кредитов на покупку жилья почти на 10 миллиардов

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За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

"С начала действия программы єОселя кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 411 украинских семей на почти 10 млрд грн. При этом более 1000 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки, которая с августа прошлого года доступна всем украинцам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий. Такие кредиты предоставляются под 7%.

В общем, на условиях массовой ипотеки банки уже выдали украинцам кредитов почти на 2 млрд грн. За первую неделю нового года по программе "єОселя" было выдано почти 100 кредитов", - отметила заместитель министра Надежда Бегун.

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На прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 88 кредитов на 134 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 55 военнослужащих и силовиков, 8 педагогов, 9 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 15 украинцев без собственного жилья.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (66 кредитов) и у застройщика (21). Также 1 украинец взял кредит на покупку квартиры, которая строится.

При этом больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

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Киевской области - 26;

города Киева - 9;

Одесской и Сумской областей - по 6;

Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областей - по 5.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия.

фото: минэкономики

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

Экономическая правда