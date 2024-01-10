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Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства

Среда, 10 января 2024, 15:28 - Анастасия Жарикова

Министерство восстановления забронировало средства на 500 жилищных сертификатов, которые украинцы смогут потратить на новый дом уже в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Жилищные сертификаты предоставляют компенсацию на приобретение новой квартиры или дома, если имущество было полностью разрушено. 

Для получения жилищного сертификата необходимо:

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  • подать заявление в Дії о разрушенном имуществе;
  • подождать определения комиссией органа местного самоуправления суммы компенсации;
  • получить жилищный сертификат в приложении.

После этих трех шагов следующий - выбор нового жилья и бронирование средств в Дії. 

В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение. После чего - прекращение права собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней средства поступят продавцу.

Сейчас украинцы уже подали более 8 тысяч заявлений о разрушенном имуществе в "Дії". Из них более 2 000 человек уже имеют сгенерированные сертификаты на более 3,6 миллиарда гривен. Забронировано уже более 1,1 миллиарда гривен.

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Напоминаем:

В Украине осуществили первую реализацию жилищного сертификата - семья из Гостомеля, которая потеряла жилье в результате агрессии РФ, в ближайший месяц переезжает в новое в Буче Киевской области.

Минвосстановления недвижимость война Дія
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