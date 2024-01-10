Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о планах добавить поддержку популярного чат-боту ChatGPT на основе искусственного интеллекта в свои автомобили, оснащенные голосовым помощником IDA.

Об этом сообщает GSM Arena.

Интеграция, которая запланирована на второй квартал этого года, начиная с Европы, будет изначально доступна в линейке электромобилей Volkswagen, в частности ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а также их новые модели Tiguan, Passat, Golf.

Водителям в США придется подождать, поскольку Volkswagen заявил, что эта функция все еще рассматривается и проходит внутренние одобрения для этого рынка. ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, в последнее время привлек большое внимание миру, а Volkswagen стал крупнейшим автопроизводителем, который готов внедрить эту технологию.

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В то же время другой немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz уже интегрировал разговорный ШИ-бот в свою информационно-развлекательную систему MBUX еще в июне.

Напомним:

Электромобили Volkswagen Group, а также входящих в нее Audi, Porsche и Scout Motors, до 2025 года будут поддерживать разработанный Tesla североамериканский стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).

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