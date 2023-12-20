Volkswagen Group объявила о переводе своих электромобилей на зарядный стандарт Tesla

Электромобили Volkswagen Group, а также входящих в нее Audi, Porsche и Scout Motors, до 2025 года будут поддерживать разработанный Tesla североамериканский стандарт зарядки (North American Charging Standard, NACS).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В данный момент Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors работают над адаптерами для уже выпущенных машин, поддерживающих стандарт Combined Charging System (CCS).

Автопроизводитель ожидает, что решение будет предложено до 2025 года.

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Кроме того, предполагается, что с 2025 года появятся новые электромобили VW, которые будут сходить с конвейера уже со встроенным зарядным портом Tesla.

Благодаря этим мерам владельцы электромобилей Volkswagen Group смогут получить доступ более чем к 15 тыс. зарядных станций сети Tesla Supercharger.

При этом, Electrify America, дочерняя компания Volkswagen Group по зарядке электромобилей, ранее заявила, что сама начнет добавлять розетки для зарядки Tesla.

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Таким образом, в Северной Америке электромобилям Volkswagen Group станут доступны более 3,8 тыс. станций быстрой зарядки Electrify America и Electrify Canada.

Напоминаем:

До недавнего времени зарядка Tesla Supercharger была эксклюзивом для владельцев Tesla.

В ноябре 2022 года Tesla объявила, что переименовывает свою технологию зарядки в Североамериканский стандарт зарядки (NACS) и откроет ее для других автопроизводителей.

Ранее о планах перейти на стандарт NACS объявили другие автопроизводители, среди которых - General Motors и Ford.