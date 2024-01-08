В прошлом году через "Дію" продали 1,5 тысячи автомобилей

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С начала запуска услуги по перерегистрации авто через "Дію", с 20 декабря по 31 декабря 2023 года, через "Дію" продали 1 504 транспортных средств.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В сервисном центре напомнили, что эта услуга доступна исключительно для физических лиц.

"При осуществлении договора купли-продажи онлайн, покупатель имеет возможность оставить имеющиеся номерные знаки, или же заказать новые с серией DI с доставкой в удобное отделение Укрпочты. Также выбрать вид свидетельства о регистрации транспортного средства: электронное или изготовленное на бланке.

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Сведения о продавце, покупателе и автомобиле автоматически проверяются средствами Единого государственного реестра транспортных средств. Если транспортное средство находится в розыске, или имеющиеся ограничения или обременения у продавца или покупателя, договор не заключается. Об этом система автоматически сообщает", - говорится в сообщении.

Если же покупатель оставил имеющийся номерной знак, пользоваться приобретенным авто возможно сразу после того, как свидетельство о регистрации появится в Дії.

Если лицо заказало новые номерные знаки, управлять автомобилем возможно только после их получения почтовым оператором.

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Всего в 2023 году в Украине провели более 2 миллионов регистрационных действий с транспортными средствами.

В частности, в прошлом году на территории Украины было впервые зарегистрировано 411 311 транспортных средств. Из них - 138 256 новых приобретенных в автосалонах.

Напоминаем:

В ночь на 20 декабря в на Едином портале государственных услуг "Дія" запустили услугу покупки и продажи авто.

За несколько часов работы услуги по перерегистрации авто в приложении "Дія" уже получили 70 заявок.

Экономическая правда