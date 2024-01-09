За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Из этого количества легковых – более 4,5 тыс и 78 коммерческих электрокаров.

В целом за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

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Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%.

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2023 года:

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Volkswagen ID.4 – 2 655 ед.; Dongfeng/Honda M-NV – 559 ед.; Volkswagen ID.6 – 491 ед.; Honda eNS1 – 327 ед.; BYD Song – 189 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 5 190 ед.; Tesla Model 3 – 3 282 ед.; Volkswagen e-Golf – 3 273 ед.; Tesla Model Y – 2 171 ед; Volkswagen ID.4 – 1740 ед.

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Напомним:

В первом полугодии в Украину было ввезено 12 844 электрокара, что почти равно общему количеству зарегистрированных электроавтомобилей в прошлом году и в полтора раза больше, чем в 2021 году.