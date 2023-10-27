Суд смягчил меру пресечения Кауфману – САП планирует обжаловать решение

Борис Кауфман zn.UA

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману по делу о завладении международным аэропортом "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о продлении действия меры пресечения, изменив его с содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога на залог в размере 155 млн грн.

В САП добавили, что не согласны с таким решением суда и обжалуют его в апелляции.

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Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса".

29 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, завладевшей имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 сентября приняла решение оставить подозреваемого в деле завладения имуществом аэропорта Одесса бизнесмена Бориса Кауфмана под стражей.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

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Экономическая правда