В ноябре украинцы зарегистрировали более 4 тысяч электромобилей: топ-5 регионов-лидеров

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Украинский автопарк в ноябре пополнили 4,3 тыс электромобилей - наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Так, во Львовской области зарегистрировали 603 авто (89% подержанные), а в Киеве - 561 ед. (67% подержанные).

Замыкает топ-3 Днепропетровская область (315 ед. (72% б/у).

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Также в топ-5 Киевская (312 ед., 6% б/у) и Винницкая (245 ед., 87% б/у) области.

Среди новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто среди лидеров:

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Volkswagen e-Golf - на Львовщине;

Tesla Model 3 - в Киеве и области;

Tesla Model Y - в Днепропетровской области;

Nissan Leaf - в Винницкой обл.

Напомним:

Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти втрое по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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Экономическая правда