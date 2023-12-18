В ноябре украинцы зарегистрировали более 4 тысяч электромобилей: топ-5 регионов-лидеров
Украинский автопарк в ноябре пополнили 4,3 тыс электромобилей - наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
Так, во Львовской области зарегистрировали 603 авто (89% подержанные), а в Киеве - 561 ед. (67% подержанные).
Замыкает топ-3 Днепропетровская область (315 ед. (72% б/у).
Также в топ-5 Киевская (312 ед., 6% б/у) и Винницкая (245 ед., 87% б/у) области.
Среди новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто среди лидеров:
- Volkswagen e-Golf - на Львовщине;
- Tesla Model 3 - в Киеве и области;
- Tesla Model Y - в Днепропетровской области;
- Nissan Leaf - в Винницкой обл.
Напомним:
Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти втрое по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
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Экономическая правда