У листопаді українці зареєтрували більше 4 тисяч електромобілів: топ-5 регіонів-лідерів

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Український автопарк у листопаді поповнили 4,3 тис електромобілів - найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та Київ.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Так, у Львівській області зареєстрували 603 авто (89% вживані), а в Києві - 561 од. (67% вживані).

Замикає топ-3 Дніпропетровська область (315 од. (72% вживані).

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Також у топ-5 Київська (312 од., 6% вживані) та Вінницька (245 од., 87% вживані) області.

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто серед лідерів:

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Volkswagen e-Golf - на Львівщині;

Tesla Model 3 – у Києві та області;

Tesla Model Y - на Дніпропетровщині;

Nissan Leaf - у Вінницькій обл.

Нагадаємо:

Попит на електромобілі в Україні в листопаді зріс майже утричі, порівняно з листопадом 2022 року. Всього зареєстрували 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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Економічна правда