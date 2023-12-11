Рынок электромобилей в ноябре снизился по сравнению с октябрем: что покупали украинцы
Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти втрое по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.
Зато по сравнению с октябрем рынок уменьшился на 4% по сравнению с октябрем.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4239 шт. (новых - 827 шт., подержанных - 3412 шт.). Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 10.
В топ-5 новых электромобилей на рынке в ноябре вошли..:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 297 ед;
- TOYOTA BZ4X - 64 ед;
- BYD Song - 55 ед;
- HONDA eNS1 - 50 ед;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 48 ед.
ТОП-5 месяца впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:
- NISSAN Leaf - 515 ед;
- TESLA Model 3 - 385 ед;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 355 ед;
- TESLA Model Y - 284 ед;
- AUDI E-Tron - 201 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в Укратопроме.
Доля новых авто в регистрациях BEV увеличилась с 17% до 20%.
Напоминаем:
В ноябре украинцы купили рекордное с августа прошлого года количество импортируемых подержанных авто - более 21,7 тыс подержанных легковушек.
Экономическая правда