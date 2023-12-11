Рынок электромобилей в ноябре снизился по сравнению с октябрем: что покупали украинцы

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Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти втрое по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей Укравтопром.

Зато по сравнению с октябрем рынок уменьшился на 4% по сравнению с октябрем.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4239 шт. (новых - 827 шт., подержанных - 3412 шт.). Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 10.

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В топ-5 новых электромобилей на рынке в ноябре вошли..:

VOLKSWAGEN ID.4 - 297 ед;

TOYOTA BZ4X - 64 ед;

BYD Song - 55 ед;

HONDA eNS1 - 50 ед;

VOLKSWAGEN ID.6 - 48 ед.

ТОП-5 месяца впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:

NISSAN Leaf - 515 ед;

TESLA Model 3 - 385 ед;

VOLKSWAGEN е-Golf - 355 ед;

TESLA Model Y - 284 ед;

AUDI E-Tron - 201 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в Укратопроме.

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Доля новых авто в регистрациях BEV увеличилась с 17% до 20%.

Напоминаем:

В ноябре украинцы купили рекордное с августа прошлого года количество импортируемых подержанных авто - более 21,7 тыс подержанных легковушек.

Экономическая правда