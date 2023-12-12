Мировые продажи электромобилей в ноябре достигли нового рекорда

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Мировые продажи электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) и гибридов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компании Rho Motion, занимающейся исследованием рынка.

Отмечается, что сильный рост в Северной Америке и Китае компенсировал снижение продаж в Европе, согласно данным компании Rho Motion, занимающейся исследованием рынка.

Так, продажи электромобилей и гибридов достигли нового ежемесячного рекорда в 1,4 миллиона единиц по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре 2022 года.

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"Продажи продолжают расти, несмотря на многие негативные настроения на рынке, и мы ожидаем, что продажи останутся высокими в декабре", - сказал дата-менеджер Rho Motion Чарльз Лестер в интервью Reuters.

После лет ускоренного роста некоторые автопроизводители опасаются, что продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться, поскольку водители ждут лучших и более дешевых моделей, которые появятся через два-три года, добавляет агентство.

По данным Rho Motion, в ноябре во всем мире 70% продаж приходилось на BEV, а остальные 30% - на гибриды.

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В Китае продажи выросли на 25%, а в США и Канаде - на 43%, в то время как в Европе продажи упали на 3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Падение в Европе отражает сильный конец года в 2022 году, поскольку немцы покупали электромобили до того, как началось сокращение государственных субсидий, пояснили в Rho Motion.

Поскольку Германия сокращает свои субсидии для BEV, а Франция сужает свои собственные субсидии - в пользу электромобилей европейского производства, а не китайских - продажи в Европе должны оставаться высокими, поскольку автопроизводителям все равно нужно будет достичь целевых показателей выбросов к 2025 году, ожидают в компании.

Экономическая правда