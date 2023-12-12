Рынок гибридных авто в Украине в ноябре вырос почти вдвое

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В ноябре в Украине зарегистрировали 1704 гибридных легковых авто, что почти вдвое больше, чем в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Доля новых авто в этом количестве составляла 59%. В этом сегменте лидером рынка стал NISSAN Qashqai (194 ед.). На второй и третьей позиции по популярности у автомобилей TOYOTA RAV-4 (105 ед.) и MERCEDES-BENZ GLE (67 шт.).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками в топ-3 вошли FORD Fusion US (67 шт.), TOYOTA Prius (53 шт.) и FORD C-Max (42 шт.).

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Напоминаем:

Спрос на электромобили в Украине в ноябре вырос почти в три раза по сравнению с ноябрем 2022 года. Всего зарегистрировали 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).