Германия выделяет пакет помощи Украине с генераторами, обогревателями и палатками

С учетом зимы федеральное правительство Германии начинает реализацию очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро.

Об этом объявили Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел в Берлине, передает "Европейская правда".

"Зимним защитным зонтиком, который мы раскрываем над Украиной, мы помогаем людям пережить сильные морозы. Не только в виде систем противовоздушной обороны, но и генераторами, одеялами, палатками и аккумуляторными батареями", – заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Агентство технической помощи THW сейчас готовится к транспортировке в Украину еще более 500 электрогенераторов. Также будут предоставлены обогреватели, походные кровати, палатки, жилые контейнеры, зимние спальные мешки, зимняя одежда, мобильная полевая кухня и две системы очистки питьевой воды.

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Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что это самая большая логистическая операция в истории Агентства по оказанию технической помощи.

"Мы поддерживаем украинскую пожарную охрану, спасательную службу и службу по чрезвычайным ситуациям. Сейчас мы доставим еще 500 электрогенераторов, а также обогреватели, палатки и жилые контейнеры. Таким образом мы помогаем Украине продолжать противостоять массированным атакам на энергетическую инфраструктуру и размещать людей, которые в этом нуждаются", – сказала Фезер.

Накануне Германия подтвердила, что передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

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Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что отправят в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

Европейская правда