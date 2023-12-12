Украина обязалась перед МВФ провести внешний аудит НАБУ

Украина до конца сентября 2024 года обязалась провести первый внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) независимыми экспертами, назначенными международными партнерами.

Об этом говорится в документах МВФ ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility - EFF), которые обнародовал Фонд.

Как указывает МВФ, аудит обеспечит беспристрастную и официальную оценку деятельности НАБУ с момента его создания в 2015 году, а также может выявить сферы для совершенствования и поможет усилить подотчетность НАБУ, особенно в свете закона об увеличении штата бюро с 700 до 1000 человек.

Внешний аудит эффективности работы НАБУ будет проведен с участием трех независимых экспертов, имеющих международный опыт. По итогам аудита будет составлен отчет.

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"(Отчет) будет завершен и обнародован (контрольный показатель - конец сентября 2024 г.) по истечении года после назначения нового руководителя в марте 2023 года", - говорится в документе.

В меморандуме также указано, что для эффективной реализации закона, который расширяет полномочия НАБУ по перехвату коммуникаций (прослушивания), будет разработан план на период после окончания военного положения по предоставлению соответствующих ресурсов и оборудования.

Кроме того, исходя из текста документа, в рамках реформы судебно-экспертной системы для правоохранительных органов планируется обеспечение НАБУ доступом к независимым и компетентным экспертам-криминалистам, что даст возможность эффективного расследования, в частности, сложных случаев коррупционных схем.

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